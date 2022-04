Xbox & Bethesda Games Showcase, Phil Spencer suona la carica in vista dell'evento

Phil Spencer ha suonato la carica in vista dell'Xbox & Bethesda Games Showcase, l'evento che si terrà fra alcune settimane e durante cui verranno presentati i prossimi giochi in arrivo sulle piattaforme Microsoft.

In arrivo il 12 giugno, l'Xbox & Bethesda Games Showcase si porrà come la tradizionale sintesi del lavoro promozionale svolto finora dalla divisione gaming della casa di Redmond, e Spencer sente montare l'entusiasmo.

"Prepararsi per gli eventi, passare del tempo con i team di sviluppo per fare il punto su demo, annunci e copioni è una delle parti più divertenti di questo lavoro", ha scritto il CEO di Microsoft Gaming.

"Mi sento come un fan che si è intrufolato dietro le quinte per osservare la creazione dello show. Non vedo l'ora che sia il 12 giugno per potervi mostrare lo straordinario lavoro svolto finora da così tanti team di talento."

Naturalmente non vediamo l'ora anche noi, ed è scontato dire che seguiremo l'Xbox & Bethesda Games Showcase in diretta, commentando in tempo reale tutti gli annunci, i trailer e le notizie che arriveranno da quel palcoscenico.