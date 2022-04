GrimGrimoire OnceMore: gameplay trailer con combattimenti per la remaster del gioco Vanillaware

Nippon Ichi Software e Vanillaware hanno pubblicato un gameplay trailer di GrimGrimoire OnceMore, la versione rimasterizzata dello strategico in tempo reale uscito nel 2007 su PS2 e pronto a tornare su PS4 e Nintendo Switch durante il corso dell'estate.

Il filmato offre una panoramica dei combattimenti, mostrando anche varie cutscene e dialoghi tra i protagonisti, purtroppo il tutto in lingua giapponese.

GrimGrimoire OnceMore sarà disponibile per PS4 e Nintendo Switch dal 28 luglio in Giappone. Contrariamente a quanto precedentemente indicato da Gematsu, per il momento non è confermata la pubblicazione del gioco in Europa e Nord America, per quanto ci sono buone probabilità che prima o poi il gioco arrivi nei nostri lidi.

Come già annunciato in precedenza, questa versione rimasterizzata presenta una grafica ad alta risoluzione, modifiche e novità per il gameplay con l'obiettivo di rendere l'esperienza complessivamente ancor più divertente dell'originale. Tra queste troviamo la meccanica della "Great Magic" in grado di cambiare le sorti degli scontri e Skill Tree per potenziare i famigli.