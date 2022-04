GrimGrimoire OnceMore annunciato per PS4 e Switch, è la remaster dell’RTS di Vanillaware

Nippon Ichi Software e Vanillaware hanno annunciato GrimGrimoire Once More per PS4 e Nintendo Switch. Si tratta della remaster di GrimGrimoire, strategico in tempo reale uscito nel lontano 2007 per PS2. La data di uscita in Giappone è fissata per il 28 settembre in Europa, mentre in Giappone sarà disponibile dal 28 luglio e in Nord America dal 26 giugno.

L'annuncio è arrivato dalle pagine dell'ultimo numero di Famitsu. Al momento non sono state pubblicate immagini o trailer ufficiali, ma in compenso sono stati svelati le migliorie apportate per GrimGrimoire OnceMore, che riportiamo di seguito:

Nuovo sistema "Great Magic": sono stati implementali quattro tipi di "Great Magic" che possono essere utilizzati durante la battaglia.

Grafica in alta risoluzione e formato widescreen.

Funzione "fast-forward" per battaglie e contenuti della storia.

Salvataggi manuali durante le battaglie.

Il livello di difficoltà Difficile è stato modificato in modo da risultare più ostico dela versione originale.

Nuovo Sistema: "Skill Tree" - ottieni monete completando degli obiettivi durante ogni stage. Questi possono essere usate per potenziare i personaggi.

Gallery Mode con varie illustrazioni.

Nuovo cast di doppiatori.

GrimGrimoire

Che ne pensate, approfitterete del lancio di GrimGrimoire OnceMore per riscoprire l'RTS di Vanillaware?