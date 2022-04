Weird West: svelati i primi dati di vendita

Lanciato il 31 marzo 2022, Weird West ha già raccolto 400.000 giocatori. L'annuncio è stato da WolfEye Studios, la software house che l'ha realizzato, evidentemente soddisfatta per il risultato. Si parla di numero di giocatori perché, essendo disponibile dal lancio su Xbox Game Pass per PC e console, contare le vendite effettive sarebbe abbastanza complicato, almeno per chi non conosce i dati.

Pochi giorni fa è stata lanciata la patch 1.01 che ha migliorato l'interfaccia utente, ha aggiunto degli slot di salvataggio su PC e ha risolto diversi bug. Inoltre, ieri è andato live il primo evento della comunità, chiamato Plague, di cui vi abbiamo già parlato. La roadmap per i prossimi mesi è abbastanza fitta: dopo l'evento Plague, arriverà un pacchetto di contenuti, quindi la "Modalità Impossibile", seguita dall'evento Caged Ones. Infine sarà aggiunto il supporto per le mod, con la promessa di altri contenuti rilasciati in una fase successiva.

Per adesso non si hanno dettagli sui futuri contenuti. Per altre informazioni sul gioco, disponibile per PC, Xbox One e PS4, ma giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S, leggete la nostra recensione di Weird West.