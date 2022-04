Bandai Namco sta lavorando con Nintendo alla remaster di un action 3D

Stando a vari annunci lavorativi pubblicati sul sito giapponese di Bandai Namco, l'editore di Elden Ring starebbe lavorando insieme a Nintendo all'edizione rimasterizzata di un action 3D non meglio specificato.

Gli annunci lavorativi cercano due grafici e un designer. I primi dovranno occuparsi di rimasterizzare degli sfondi 3D rifacendoli in alta risoluzione, nonché di importare delle risorse grafiche nel motore di gioco, sviluppato internamente. Il designer deve essere esperto di level design dei giochi d'azione, perché dovrà specificatamente lavorare un gioco d'azione 3D di Nintendo.

Impossibile dire da queste informazione quale gioco sia in fase di rimasterizzazione, visto il vastissimo catalogo di Nintendo. Considerando che stiamo parlando di un titolo 3D, sono decine i potenziali candidati, viste tutte le uscite first party dai tempi del Nintendo 64 in poi.

In passato Bandai Namco ha fatto esperienza con la serie Star Fox, avendo sviluppato Star Fox: Assault per GameCube. Comunque sia ciò significa poco o nulla, perché potrebbe trattarsi di una proprietà intellettuale completamente differente. Voi quale gioco di Nintendo vorreste vedere rimasterizzato?