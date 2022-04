Controller PS5 DualSense: offerta Amazon di Primavera 2022, sconto su diversi colori

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare un controller per PS5, il DualSense, in varie colorazioni. Lo sconto è fino a 10€, ovvero del 14%. Lo sconto varia a seconda della colorazione: il miglior prezzo è sulla versione bianco/nera e sulla versione nera, che sono di norma quelle più richieste. Inoltre, almeno per il momento, è disponibile uno sconto aggiuntivo di 3€ per la versione nera, che si attiva solo al momento del checkout. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il DualSense è il controller di PS5, ma funziona anche su PC con una serie di giochi. Su console, offre funzioni uniche come la vibrazione aptica e i grilletti adattivi, che reagiscono alla pressione in modo diverso, a seconda dell'azione eseguita a schermo e della programmazione degli sviluppatori. Il controller include un microfono per comunicare tramite la chat vocale senza l'ausilio di un paio di cuffie o di auricolari.

DualSense di PS5, nero

