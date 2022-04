Cuffie Pulse 3D di PS5: offerta Amazon di Primavera 2022 sia per le bianche che per le nere

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare un paio di cuffie Pulse 3D di PS5, sia in versione bianca che in versione nera. Lo sconto è di 13€, ovvero del 13%. Il prezzo pieno per le cuffie Pulse 3D di PS5 è 99.99€. Attualmente, la versione nera include anche uno sconto aggiuntivo, rispetto a quello che potete vedere sopra, di 4.36€, che appare solo al momento del check-out. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le Pulse 3D sono le cuffie ufficiali di Sony PlayStation per PS5. Supportano l'audio 3D e sono wireless. Si possono ricaricare tramite USB Type-C. Dispongono di doppio microfono con eliminazione del rumore.

Pulse 3D nere

