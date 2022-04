PS5, Stazione di ricarica per DualSense: offerta Amazon di Primavera 2022

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare una stazione di ricarica per DualSense di PS5. Lo sconto è di 4€, ovvero del 13% Il prezzo pieno indicato da Amazon per la stazione di ricarica per DualSense è 29.99€. Quello odierno non è il miglior prezzo di sempre, visto che era stato offerto a due euro in meno tre mesi fa. In media, è però positivo riuscire a trovarlo senza un sovrapprezzo. Se vi interessa, conviene acquistarlo ora. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La stazione di ricarica del DualSense di PS5 permette di ricaricare fino a due controller di PlayStation 5, senza dover usare la console. Questo permette di avere sempre il controller carico quando si inizia a giocare.

Stazione di ricarica del DualSense di PS5

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.