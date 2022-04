Avatar The Way of Water è "sorprendente e meraviglioso" per la star Sam Worthington

È stato finalmente annunciato il titolo e la data di uscita del nuovo Avatar: The Way of Water. In attesa di scoprire in prima persona che sarà un film di qualità, l'attore protagonista Sam Worthington ha affermato che sarà "sorprendente e meraviglioso".

Sam Worthington ha affermato, parlando con Variety, che "Quando ho fatto il primo film, avevo 30 anni. E quando uscirà Avatar: The Way of Water, ne avrò più di 50. Nel primo ero su una sedia a rotelle, sapete. E quando arriveremo al quarto e al quinto, potrei davvero essere su una sedia a rotelle".

"È fantastico far parte di una famiglia così straordinaria e avere questa longevità", ha continuato Worthington. "Jim è un uomo molto leale e mantiene le stesse persone a bordo, ma io sono un piccolo ingranaggio in tutto questo. C'è un grande team creativo dietro, e da quello che ho visto, è sorprendente e meraviglioso quello che stanno realizzando".

Avatar, i protagonisti

Quando il filmato di Avatar The Way of Water è stato rivelato al CinemaCon questa settimana, Cameron ha parlato un po' del film in un video preregistrato. Ha presentato il cast del film e ha condiviso alcune informazioni sui suoi impressionanti aspetti tecnici.

"Con il primo Avatar abbiamo deciso di spingere i limiti del grande schermo. Con i nuovi film di Avatar, stiamo spingendo quei limiti ancora oltre, con il 3D ad alta gamma dinamica, con un frame rate elevato, una risoluzione più alta e un realismo molto più grande nei nostri effetti visivi", ha detto Cameron.

"Ma non mi preoccupo solo del lato tecnico mentre realizzo un film. Lavorare con gli attori è la cosa più gratificante ed è stata un'avventura incredibile esplorare di nuovo Pandora con i nostri amici. Così abbiamo scelto Sam Worthington, Sigourney Weaver e Steven Lang, per non parlare dei nostri nuovi membri del cast Kate Winslet, Cliff Curtis e questo incredibile gruppo di adolescenti di grande talento, che si sono tutti rapidamente distinti nei loro ruoli."

"Volevamo che il nostro ritorno a Pandora fosse qualcosa di veramente speciale. Ogni inquadratura è stata progettata per lo schermo più grande, la risoluzione più alta e il 3D più coinvolgente disponibile. Ci siamo proposti ancora una volta di spingere i limiti di ciò che il cinema può fare. Penso che ce l'abbiamo fatta. Spero che ci siamo riusciti. Spero che quando vedrete il film a dicembre sarete d'accordo".

Infine, vi lasciamo alle prime informazioni - compresa la data di uscita - condivise al CinemaCon riguardo ad Avatar The Way of Water.