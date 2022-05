Halo Infinite: Stagione 2 a 120 fps anche su Xbox Series S e altri miglioramenti

Con l'arrivo della Stagione 2 di Halo Infinite sono stati corretti anche alcuni problemi del gioco, visto che di fatto l'update porta anche numerosi miglioramenti tecnici oltre ai nuovi contenuti previsti per Lone Wolves, tra i quali la reintroduzione del supporto per i 120 fps su Xbox Series S e alcuni aggiustamenti alle animazioni.

I 120 fps erano presenti all'inizio sia su Xbox Series X che su Series S, ma su quest'ultima erano stati successivamente rimossi in attesa di risolvere alcuni inconvenienti, che evidentemente sono stati corretti. Inoltre, è stata introdotta anche una nuova modalità che incrementa ulteriormente la qualità grafica su Xbox Series X ma abbassa il frame-rate a 30 fps su Xbox Series X, cosa probabilmente poco praticabile ma comunque messa a disposizione.

Per il resto, gli accorgimenti presi da 343 Industries sembra abbiano corretto infine il problema delle animazioni per le scene d'intermezzo che venivano visualizzate con frame-rate più basso rispetto al gioco, come riferito anche da John Linneman di Digital Foundry, oltre alla correzione dei livelli del nero sempre durante i video d'intermezzo al di fuori del gameplay, oltre a un effetto bokeh che compariva con la profondità di campo in alcuni menù.



Per il resto, il ribilanciamento ha ridotto il danno del 10% per gli attacchi corpo a corpo in Campagna e multiplayer, con il Mangler che richiede ora due colpi per un KO, mentre ulteriori modifiche sono state effettuate al Battle Rifle con un incremento del danno nel corpo a corpo solo nel multiplayer classificato.

Il Drop Wall è più resistente e si attiva più velocemente, mentre il sovrascudo garantisce un'ulteriore mezza barra di energia aggiuntiva. Aggiustati inoltre i comportamenti dei veicoli in termini di potenza e manovrabilità. Trovate tutte le informazioni sull'aggiornamento alla Stagione 2: Lone Wolves a questo indirizzo, dopo aver visto il trailer di lancio nella giornata di ieri.