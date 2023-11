Mac Walters, l'autore di Mass Effect parla di Worlds Untold e dei suoi progetti

Mac Walters, lead writer della serie Mass Effect, ha parlato in un'intervista del suo nuovo studio, Worlds Untold, e dei progetti a cui desidera lavorare, tutti caratterizzati da una forte componente narrativa: è proprio questo il focus del suo team.

Come riportato alcuni giorni fa, Worlds Untold è il nuovo studio diretto da Mac Walters, finanziato dal colosso cinese NetEase, ed è stato "fondato sull'idea di creare proprietà intellettuali incredibili, mondi che hanno infinite possibilità di narrazione."

"Come persona che in passato è stata al centro della creazione di nuove IP, riconosco le sfide ma anche le opportunità legate alla creazione di mondi da zero", ha spiegato Walters. "In breve, dedichiamo una grande quantità di lavoro alla creazione del mondo, poi rivolgiamo la nostra attenzione ai personaggi e infine alla storia e al gameplay."

"Mantenendo saldamente i principi della proprietà intellettuale che abbiamo costruito, ci assicuriamo di creare future opportunità di scoperta, evitando al contempo di metterci in un angolo che potrebbe bloccarci in una certa direzione."