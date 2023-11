Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass Ultimate in sconto al minimo storico su Amazon

Oggi è il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti e questo significa che tra meno di 24 ore inizierà il vero e proprio Black Friday. Il Venerdì Nero del 2023 è alle porte ma gli sconti su Amazon Italia sono già disponibili e continuano a ricomparire promozioni molto interessanti. Tra le tantissime offerte disponibili al momento troviamo ad esempio Xbox Series S + 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate. Lo sconto segnalato è del 16% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 299€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Xbox Series S è la console "minore" di Microsoft e permette unicamente di giocare in formato digitale. Non ha infatti un lettore ottico. La console è perfetta da utilizza con Game Pass e in questo bundle sono inclusi ben 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate, che ricordiamo permette di giocare anche tramite PC senza costi aggiuntivi, oltre che su console e cloud.