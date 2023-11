PlayStation 5 Slim è disponibile in Italia su Amazon ora: il link

È stata una sorpresa, ma è finalmente arrivata anche in Italia PlayStation 5 Slim , tecnicamente nota come Chassis D. Parliamo in ogni caso del nuovo modello ridisegnato della console di Sony, che propone dimensioni leggermente inferiori e un lettore ottico rimovibile che permette a chi ha comprato il modello digitale di trasformarlo successivamente in una versione standard. In questo momento, è possibile acquistare il modello con lettore ottico già incluso tramite Amazon Italia , a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo di PS5 Slim è quello classico del modello precedente, ovvero 549.99€ per la versione con lettore ottico. Il modello senza lettore ottico dovrebbe invece costare 449.99€. Si tratta del prezzo consigliato di PlayStation 5 da tempo. Ovviamente, se siete già certi di voler utilizzare i giochi su disco la scelta migliore è acquistare direttamente il modello standard.

Cosa cambia tra PS5 e PS5 Slim?

In termini di specifiche tecniche i nuovi modelli di PS5 non differiscono da quelli precedenti, ovvero non dovete aspettarvi una potenza maggiore o prestazioni migliori nei giochi. Le componenti sono sempre le stesse e a cambiare è solo il già citato lettore ottico rimovibile, che dovrà essere convalidato con una connessione online. L'unico vero vantaggio è che il nuovo modello ha un SSD più capiente, ora da 1 TB invece di 825 GB (come sempre lo spazio effettivo è inferiore in quanto in parte è consumato dal sistema operativo).

Nella confezione di PS5 Slim troverete anche il controller DualSense bianco, come è ovvio, insieme ai cavi per l'alimentazione e il collegamento audio-video. Non è invece inclusa la base per sostenere la console in verticale, che viene venduta a parte da Sony (29.99€). Inoltre, la base ha un nuovo stile e un nuovo tipo di aggancio, quindi il modello precedente non è compatibile.

Infine, ricordiamo anche che PlayStation 5 Slim non è compatibile con le placche personalizzate del modello precedente, come è ovvio visto che le dimensioni sono diverse e il design ora è "spezzato".