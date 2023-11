Death Stranding 2 uscirà nel 2025, secondo un Character Artist affermato

Dal profilo ArtStation di un Character Artist di cui non sappiamo il nome ma che sembra sia piuttosto affermato nell'ambito videoludico, Death Stranding 2 dovrebbe arrivare nel 2025, dunque con un'uscita più lontana di quanto in molti probabilmente si aspettassero.

La scoperta è stata fatta da un utente del forum ResetEra, il quale non ha voluto diffondere il nome dell'artista in quanto il profilo può contenere informazioni personali. Tuttavia, le informazioni sono state verificate dai moderatori del forum e sembrano corrette.

Di fatto, si tratterebbe di un character artist conosciuto in ambito videoludico, che ha nel curriculum lavori fatti per Marvel's Spider-Man 2, Senua's Saga: Hellblade 2 e anche Death Stranding 2, a quanto pare, il quale compare con una data d'uscita fissata per il 2025.