Gaming for All, i videogiochi come strumento inclusivo e accessibile

Nonostante siano passati decenni dalla loro nascita, i videogiochi sono ancora visti da molti con sospetto. Certo, il fatto che nella maggior parte dei casi bisogna uccidere qualcuno o conquistare qualcosa non aiuta, ma questo mezzo di espressione è talmente potente e trasversale da poter rispondere sia alle esigenze di coloro che vogliono semplicemente staccare il cervello e immergersi in una realtà differente dalla loro, sia diventare uno degli strumenti più efficaci per superare uno dei (tanti) problemi culturali che affliggono la società moderna.

In occasione della Milan Games Week & Cartoomics, Lenovo ha ospitato nella propria sede di Milano, lo Spazio Lenovo, alcuni dei più attivi attori sul nostro territorio nel campo dei videogiochi accessibili e degli eSport all'interno della cornice del Gaming for All. Un incontro durante il quale ci hanno raccontato di come la tecnologia e i videogiochi diano una grande mano ai disabili ad autodeterminarsi, livellando le differenze e consentendo loro di decidere liberamente cosa fare e chi essere.

Prima, però, come dicevamo, va compiuto un piccolo salto culturale. Un salto che in Italia, fortunatamente, sembra meno lungo di quello che devono fare in altre nazioni. "In Italia ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ci sono le attrezzature, ci sono le iniziative e lo Stato riconosce il ruolo fondamentale della tecnologia per aiutare determinate situazioni", ha detto Francesca Fedeli, Presidente della Fondazione FightTheStroke.

Da sinistra a destra: Marco Vigelini, Manuela Lavezzari, Nicola Gencarelli, Viola Nicolucci, Thalita Malagò e Francesca Fedeli

Quello che manca è, appunto, lo scatto culturale che abbiamo accennato. Da una parte quello di molte famiglie, a volte troppo protettive nei confronti di chi è affetto da disabilità e quindi restie a considerare i videogiochi non solo come una valvola di sfogo, ma anche uno strumento potentissimo per connettersi con gli altri e socializzare. Dall'altra degli operatori di settore che spesso o sottovalutano l'efficacia di questi strumenti o non sanno che è possibile "somministrare i videogiochi" in determinate circostanze, con un effetto benefico che è sempre più documentato. Tutto questo senza considerare un'industria che spesso va avanti a strappi, con singole iniziative e in maniera poco coordinata, nonostante negli ultimi anni si vede una volontà da parte degli attori principali di rispondere a questo tipo di esigenze, attraverso periferiche come l'Adaptive Controller di Microsoft o le tante opzioni per l'accessibilità che Sony ha cominciato ad includere nei suoi prodotti principali, come The Last of Us Parte 2.

Lenovo, dal canto suo, oltre a ospitare questo evento e supportare logisticamente le associazioni chiamate in causa, ha come obiettivo quello di far passare nei prossimi anni almeno il 75% dei suoi prodotti attraverso il suo ufficio per la diversità, così che il team di esperti per il design inclusivo possa aiutare il gruppo di ricerca e sviluppo a trovare soluzioni per superare le problematiche emerse. Non solo, Lenovo Foundation ha investito 30 miliardi di dollari per supportare iniziative come Gaming for All, aiutando oltre 16 milioni di persone. Il prossimo evento in Spazio Lenovo è previsto per sabato 25 novembre, invitando persone con disabilità, il mondo scolastico e quello della ricerca a scoprire soluzioni tecnologiche per il videogioco accessibile.