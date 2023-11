Xbox: l'app Rewards presto potrebbe sparire in favore di hub più semplice da utilizzare

Stando a una notifica ricevuta da un giocatore in Brasile, l'app Rewards su console Xbox potrebbe presto sparire, forse già a dicembre, lasciando spazio a un cosiddetto "Rewards Hub", più semplice da utilizzare dato che sarà integrato direttamente nella console e non richiederà un'app separata.

Questi cambiamenti dovrebbero iniziare a dicembre, quando Microsoft smetterà di pubblicare offerte nell'app Microsoft Rewards su Xbox per concentrarsi sul nuovo hub. Non è escluso tuttavia che le modifiche inizialmente siano previste solo per il Brasile a mo' di test, per poi arrivare gradualmente nel resto del mondo. In tutto ciò, il passaggio sembrerebbe indolore per gli utenti, dato che tutti i punti guadagnati in precedenza verranno mantenuti.

"Abbiamo ricreato, semplificato e integrato l'esperienza dei Rewards su Xbox, facendola ruotare intorno al gioco e alle attività che i giocatori amano di più", si legge nel messaggio.

"Con il nuovo Rewards hub su Xbox, i giocatori non avranno più bisogno di app separate per guadagnare o riscattare punti Rewards su Xbox. A partire da dicembre 2023, non pubblicheremo più offerte nell'app Microsoft Rewards su Xbox e ci concentreremo invece su nuove attività nel nuovo Rewards hub".

"Questo cambiamento ha lo scopo di semplificare e snellire l'esperienza Rewards per i giocatori e di aiutarli ad accedere a tutte le offerte e le attività legate a Xbox in un unico comodo posto. La serie settimanale continuerà fino alla fine di novembre, dopodiché verrà disattivata nell'app."

"Rewards with Xbox rimarrà parte del programma Microsoft Rewards e tutti i punti guadagnati con Xbox continueranno a essere associati ai punti delle altre parti del programma".