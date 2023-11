PS5: il nuovo modello si chiama ufficialmente 'PS5 Slim', arriva la conferma da Sony

La nuova PS5 è "Slim" o no? Finalmente è arrivata la risposta ufficiale da parte di Sony: il nuovo modello in arrivo in Italia e altri paesi dell'Europa domani, 24 novembre, si chiama ufficialmente "PS5 Slim" .

Finisce una tradizione storica

Si tratta di un fatto curioso a modo suo. Infatti, in precedenza Sony non ha mai affiancato la denominazione "Slim" al nuovo modello di PS5 e questo vale anche per tutte le console PlayStation delle passate generazioni, al contrario di negozi e utenza che comprensibilmente lo hanno sempre usato per distinguerle dalle "Fat".

Di conseguenza sui social o anche nei commenti sotto le nostre notizie si è discusso più volte se fosse giusto chiamare la console usando questo termine, in quanto non ufficiale e forse non del tutto rappresentativo in questo caso, dato che la nuova PS5 è sì più piccola e meno pesante, ma in misura minore rispetto ai restyling visti in precedenza.

Evidentemente questa volta Sony ha deciso di agire in maniera differente, forse anche per evidenziare in modo chiaro ai consumatori le differenze tra il modello in arrivo nei negozi europei domani e quello del 2020 tutt'ora in vendita e tra l'altro protagonista di numerose offerte per il Black Friday.