The Walking Dead: Destinies, le prime recensioni lo stroncano senza appello

Di manica più larga COGconnected che ha assegnato un 5/10 , affermando ironicamente che sarebbe stato perfetto se fosse stato lanciato in concomitanza con le prime stagioni di The Walking Dead, ovvero 10 anni fa, e aggiunge che "sebbene il gioco dichiari che è l'utente a scegliere la strada che Rick e compagni percorrono, le sue decisioni fanno a malapena la differenza."

Stessa valutazione anche da NintendoLife, che ci va giù pesante affermando che "il publisher GameMill dovrebbe essere imbarazzato di vendere The Walking Dead: Destinies a qualunque prezzo, figuriamoci 50 dollari", etichettandolo come il peggior titolo giocato nel 2023.

Shubhankar Parijat di GamingBolt ha assegnato al gioco un poco lusinghiero 2/10 , affermando che non si stupirebbe "se fosse stato messo su insieme nel giro di settimane", dato che "niente in questo gioco funziona ed pieno di problemi".

A quanto pare The Lords of the Rings: Gollum e Skull Island: Rise of Kong potrebbero avere un rivale dell'ultimo minuto per la nomina di peggior videogioco del 2023 . Stiamo parlando di The Walking Dead: Destinies , l'action basato sulla serie TV AMC arrivato pochi giorni fa nei negozi e che ha ricevuto delle prime recensioni estremamente negative che lo descrivono come un completo disastro.

Un disastro annunciato?

I primi sospetti su The Walking Dead: Destinies in realtà erano già arrivati dalle sequenze del primo gameplay ufficiale e si sono rafforzate grazie alle clip condivise da alcuni giocatori infuriati sui social, che mettevano in mostra un gioco tecnicamente arretrato, pieno zeppo di bug, con un gameplay superficiale e un impianto narrativo deludente, nonostante dovrebbe essere l'elemento portante della produzione.

Infatti, The Walking Dead: Destinies era stato presentato come un'avventura in terza persona fortemente incentrata sulla narrazione e basata sulla celebre serie TV prodotta da AMC, dove le scelte del giocatore influenzano e potenzialmente stravolgono gli eventi visti nelle prime 4 stagioni. Ad esempio, è persino possibile decidere di far sopravvivere Shane Walsh facendogli prendere il posto del protagonista Rick Grimes.

Evidentemente l'idea, per quanto molto interessante, è stata sviluppata in maniera sbrigativa e superficiale portando a un risultato molto lontano dall'essere soddisfacente. Interessante notare, che il gioco è stato pubblicato da GameMill Entertainment, lo stesso editore del fallimentare Skull Island: Rise of Kong.