Hideki Kamiya: una collaborazione con Kojima sarebbe un disastro, 'non funziona come in Dragon Ball'

Hideki Kamiya esclude categoricamente una possibile collaborazione con nomi del calibro di Hideo Kojima e Yoko Taro. A suo avviso, infatti, il risultato sarebbe un disastro, dato che nella vita reale le cose "non funzionano come in Dragon Ball".

Questa considerazione arriva dall'ultimo video della serie "Kamiya Responds" pubblicato dall'ex di Platinum Games, dove una delle domande poste dai fan chiedeva se sarebbe mai interessato a collaborare con altre leggende dell'industria giapponese come per l'appunto il papà di Metal Gear Solid e quello di Drakengard e NieR.

Di tutta risposta, Kamiya ha spiegato che al contrario di quello che accade con la tecnica della fusione di Dragon Ball, unire personalità così differenti sul piano della personalità e delle idee nello stesso progetto darebbe vita solo a risultati negativi.

"Guardate, sarebbe un completo disastro!", ha detto Kamiya. ""Non funziona come in Dragon Ball, dove Goku si fonde con altri personaggi. Due persone con personalità e idee completamente diverse si scontrerebbero. Non c'è modo di ottenere un gioco decente".

"Perché è difficile da capire per la gente? C'è un detto giapponese, forse un proverbio, che dice: 'Troppi capitani portano la nave su una montagna'... quindi dovrebbe esserci un solo capitano!"