The Witcher: Netflix non ha ascoltato i feedback di Andrzej Sapkowski, dice l'autore

Secondo Andrej Sapkowski, l'autore della serie di romanzi di The Witcher, i produttori di Netflix non avrebbero preso nota dei suoi feedback sull'adattamento live action.

Durante un'intervista al Vienna Comic Con, l'autore ha detto che ogni adattamento della sua serie The Witcher è stato "strano" per lui, perché come scrittore usa solo le parole lasciando al lettore l'onere di usare l'immaginazione, al contrario di quanto avviene nei videogiochi e adattamenti televisivi. "La mia materia prima quando lavoro, sono solo le lettere. Non descrivo immagini. Non vedo immagini. Uso solo le lettere perché so che il mio lettore vedrà nel libro solo le lettere, non le immagini. Quindi devo fare in modo che il lettore immagini l'immagine, non il contrario... quindi ogni adattamento [visivo] è semplicemente strano per me", ha spiegato.

Sapwoski ha aggiunto che a volte si tratta di una sorpresa gradita, ma che altre volte "non è stato così", ma senza approfondire. L'intervista successivamente si è spostata specificamente sulla serie Netfix e la visita dello scrittore al set. In questa occasione si è complimentato per la messa in scena, ma ha tuttavia sottolineato che Netflix non ha mai preso in considerazione i suoi feedback.

"Forse ho dato loro qualche idea, ma non mi hanno mai ascoltato", ha detto Sapwoski, che poi è scoppiato a ridere.

L'autore ha aggiunto che ciò è "normale", non dando dunque l'idea di essere infastidito dalla cosa, salvo poi fare un'imitazione comica e tagliente di un dirigente Netflix che afferma "Chi è questo? Uno scrittore, non è nessuno".