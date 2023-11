Embracer Group: i tagli al personale sono stati un 'costo umano significativo', ma 'necessario'

In un'intervista con GamesIndustry, Phil Rogers, lo chief strategy officer ad interim di Embracer Group ha parlato dei recenti tagli al personale che sono avvenuti all'interno del gruppo, affermando che sono stati un costo umano significativo, ma che purtroppo è un processo inevitabile.

Come abbiamo riportato sulle nostre pagine, Embracer Group sta affrontando un programma di ristrutturazione che ha portato a un drastico taglio di 900 posti di lavoro a fine settembre, circa il 5% della forza lavoro complessiva della compagnia.

Embracer Group ha dovuto iniziare questo processo in seguito al mancato accordo con il SAVVI Group del principe saudita Bin Salman per investimenti pari a due miliardi di dollari. In un resoconto finanziario, la compagnia ha dichiarato che la ristrutturazione è ancora nelle "fasi iniziali", il che significa che ulteriori licenziamenti sono altamente probabili nei prossimi mesi e anni, anche se è impossibile stabilire di quale entità.

A tal proposito Rogers non si è sbottonato, rimando la questione a febbraio dell'anno prossimo.

"È un questione spinosa", ha detto Rogers a GamesIndustry. "Facciamo rapporto per il trimestre e siamo consapevoli che i gruppi operativi stanno apportando dei cambiamenti. Alcuni di questi fanno notizia, altri no. Non facciamo commenti in merito, ma ne riferiremo quando arriveremo alle date delle misurazioni trimestrali, quindi la prossima volta sarà a febbraio".

Rogers ha aggiunto: "Le nostre priorità sono... mantenere il focus sulla collaborazione e sull'obiettivo a livello di progetto. Abbiamo annunciato che ci aspettiamo altre ristrutturazioni e altre cancellazioni, potenzialmente altre chiusure. Questo è l'equilibrio che dobbiamo prendere internamente... Perché, come abbiamo detto, il costo umano è significativo, ed è significativo per noi, e dobbiamo gestirlo sempre con rispetto e integrità".