PS5: 120 euro di sconto su console e vari bundle per il Black Friday 2023, date e dettagli

Che ne pensate, ne approfitterete per acquistare una PS5 o fare un regalo in vista del Natale?

Come accennato in apertura anche alcuni dei bundle di PS5 con incluso un gioco sono disponibili a prezzo ridotto per tutta la durata dell'offerta. Tra questi troviamo anche quelli con Marvel's Spider-Man 2, EA Sports FC 24 o Call of Duty: Modern Warfare 3 (fino al 23 novembre) all'invitante prezzo di 499,99 euro , anziché 619,99 euro.

In occasione del Black Friday 2023, Sony ha lanciato una promozione grazie alla quale per un periodo di tempo limitato sarà possibile acquistare PS5 nella versione con lettore e alcuni bundle speciali della console scontati di 120 euro .

Le altre offerte PlayStation per il Black Friday

Sony ha in programma molte altre iniziative per il Black Friday 2023. Una delle più interessanti senza dubbio riguarda l'abbonamento da 12 mesi a PlayStation Plus, che sarà disponibile scontato del 30% dal 17 al 27 novembre per i buoni abbonati, mentre chi è già iscritto potrà beneficiare di uno sconto sull'upgrade ai tier Extra e Premium del servizio.

Inoltre sono in arrivo anche sconti su tantissimi giochi in esclusiva PS5 e PS4 e non presso i negozi aderenti e una valanga di offerte sul PlayStation Store che avranno inizio sempre dal 17 novembre.

Non è finta qui, perché fino al 27 novembre sullo store PlayStation Gear sarà possibile risparmiare fino al 20% sul merchandise ufficiale, mentre dal 24 al 27 novembre per gli ordini superiori a 75 euro le spedizioni saranno gratuite e gli acquirenti otterranno in omaggio il PlayStation Heritage Katakana Hat.