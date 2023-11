PlayStation Plus: abbonamento da 1 anno e upgrade a Extra e Premium in sconto per il Black Friday

Per la precisione, dal 17 al 27 novembre sottoscrivendo un abbonamento da 12 mesi sarà possibile risparmiare il 30% , portando dunque il prezzo della sottoscrizione a PS Plus Essential a 50,39 euro invece di 71,99 euro, quella al tier Extra a 88,19 euro anziché 125,99 euro e infine quella a Premium a 106,39 euro contro i 151,99 euro canonici.

Tramite il PlayStation Blog, Sony ha annunciato delle interessanti promozioni per il Black Friday 2023 sull' abbonamento a PlayStation Plus da 1 anno e l'upgrade ai piani Extra e Premium.

Le altre offerte in programma per il Black Friday

Come riportato in precedenza, Sony ha anche in programma altre promozioni per il Black Friday 2023, inclusi un gran numero di giochi PS5 e PS4 scontati presso i rivenditori autorizzati.

Dal 17 al 27 novembre inoltre partiranno le offerte del PlayStation Store, con centinaia di giochi in sconto tra cui EA Sports FC 24, NBA 2K24, Assassin's Creed Mirage e molto altro.

Non è finita qui, perché sono in programma anche dei saldi su Direct.PlayStation e il merchandise ufficiale su PlayStation Gear, di cui tuttavia non è stato ancora svelato il catalogo dei prodotti in promozione.