Call of Duty Modern Warfare 3, Koa King è il nuovo operatore ed è il cugino di The Rock

Koa King è disponibile come parte del Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Warrior Pack, che raccoglie fondi per aiutare i veterani negli Stati Uniti e nel Regno Unito a trovare un lavoro di qualità.

Il nuovo operatore di Call of Duty è un veterano decorato dei Navy SEAL e cugino di Dwayne 'The Rock' Johnson . Parliamo di Benjamin F. che in Call of Duty Modern Warfare 3 è noto con il nickname "Koa King". Koa significa "guerriero" in samoano.

Koa King e Call of Duty: chi è Benjamin F.

Koa King in Call of Duty

Primogenito di otto figli, Benjamin F. è nato nelle Samoa americane. Durante i suoi 16 anni di servizio, è stato dislocato in Europa, Africa, Afghanistan e Iraq e ha ricevuto due Stelle di Bronzo, entrambe al Valore, la Purple Heart, la Navy Commendation Medal e la Navy Achievement Medal. È andato in pensione come sottufficiale capo.

The Rock ha detto di considerare Ben un "fratello" e ha definito "incredibile" la sua apparizione in Call of Duty. "Ha servito la nostra grande nazione e ora serve la comunità dei veterani come ispirazione per il Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Warrior Pack, che incorpora il suo servizio militare e la nostra eredità samoana", ha continuato Johnson. "Tutto questo è molto figo e cazzuto. Ti voglio bene. Sei un'ispirazione, fratello. È una collaborazione fenomenale".

