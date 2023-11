Call of Duty Modern Warfare 3, prime recensioni negative: voti più bassi della serie?

Avevamo già visto una prima recensione massacrare la Campagna , ma il trend si è poi confermato anche per diverse altre valutazioni. Adesso iniziano ad arrivare le recensioni che prendono in considerazione il pacchetto completo e, sebbene vi siano delle variazioni, il voto medio sembra comunque basso.

È ancora presto per fare un bilancio preciso, ma sono ormai una cinquantina le recensioni raccolte dagli aggregatori Metacritic e OpenCritic, cosa che consente già di avere un'idea sull'andamento, che non sembra affatto positivo per il nuovo capitolo della serie, anche rispetto a quanto visto in passato.

Cominciano ad arrivare le prime recensioni di Call of Duty: Modern Warfare 3 , a quanto pare non solo per quanto riguarda la campagna ma anche il multiplayer, e sembrano essere piuttosto disastrose rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare, riportando alcuni tra i voti più bassi della serie .

Il voto più basso di sempre per un capitolo principale?

Il grafico con l'andamento dei voti di Call of Duty pubblicato da VGC

Su Metacritic, il voto medio è attualmente di 50 su 100, mentre su OpenCritic si piazza sul 56. Bisogna considerare che, per il momento, la situazione è piuttosto caotica: la scelta di varie testate di dare un voto solo alla Campagna sta generando confusione con quella che sarà poi la valutazione complessiva e il voto medio derivate dalle prossime valutazioni.

Tuttavia, diverse testate come VGC, Metro GameCentral, Digital Trends e altre, comprendono già una valutazione anche del multiplayer. A dire il vero la valutazione di questa sezione sembra piuttosto affrettata al momento, considerando la sua estensione, ma è evidente che in molti stiano bocciando il pacchetto completo.

Sebbene quasi tutti concordino sul fatto che il multiplayer è nettamente migliore della Campagna, che risulta essere troppo breve e affrettata in questo capitolo, in linea di massima questo non riesce più di tanto a risollevare le sorti del gioco, per molti.

In base ai risultati attuali, Call of Duty: Modern Warfare 3 sembra destinato ad essere il capitolo della serie maggiore con i voti più bassi mai registrato in precedenza, considerando che le valutazioni peggiori finora appartenevano a Call of Duty: Vanguard del 2021 con il suo metascore di 73, mentre considerando gli spin-off risulterebbe secondo nella classifica dei peggiori, dopo Call of Duty: Black Ops - Declassified per PlayStation Vita.