Call of Duty: Modern Warfare 3, la Campagna è stata massacrata in una prima recensione

È attualmente online una delle prime recensioni della modalità campagna di Call of Duty Modern Warfare 3. Parliamo precisamente della recensione realizzata da IGN USA che massacra la componente narrativa di Activision con un voto pari a 4/10.

Il verdetto di IGN USA spiega, in traduzione: "La campagna di Modern Warfare 3 commette il più grande peccato possibile per un thriller d'azione itinerante: è noiosa. Ciò che prometteva di essere un'intrigante ragnatela di mistero finisce invece per essere una ragnatela polverosa che si trova in fondo al capanno, aggrappata a giocattoli da giardino vecchi di 15 anni con cui un tempo ci si divertiva."

"Si tratta di una pallida imitazione del passato, fatta di momenti di storia poco curati che si scontrano con i tentativi di introdurre nuove missioni di combattimento aperte, pensate per incoraggiare la libertà del giocatore, che invece risultano poco interessanti. Certo, il gunplay è ancora ottimo e la grafica e il sound design sono di alto livello, ma non ho potuto fare a meno di avere l'impressione che stavo giocando a una versione lucidata e meno interessante di qualcosa che ho già giocato troppe volte. Se questa è la qualità che ci aspettiamo dalle campagne di Call of Duty, forse è meglio che ci si prenda un anno o due di tempo per resettare e alzare di nuovo il livello delle vecchie campagne."