Ark: Survival Ascended, data di uscita su Xbox svelata: la versione PlayStation arriva dopo

Studio Wildcard ha rivelato la data di pubblicazione della versione Xbox di Ark: Survival Ascended. Gli utenti di Xbox Series X|S possono aspettarsi che Ark: Survival Ascended venga pubblicato il 14 novembre, mentre gli utenti di PlayStation dovranno attendere fino alla fine del mese, poiché Studio Wildcard è in attesa della data esatta di pubblicazione da parte di Sony.

Questo secondo l'annuncio fatto da Studio Wildcard attraverso l'ultimo post di Community Crunch, in cui si spiega che la prossima versione Xbox di Ark: Survival Ascended sarà "aggiornata con le ultime funzionalità della versione PC a partire dal 14 novembre, e supporterà il crossplay con la versione PC".

Per quanto riguarda gli utenti PlayStation che attendono la pubblicazione di Ark: Survival Ascended, Studio Wildcard afferma di comprendere che la mancanza di una data di uscita non è ideale, ma spera di poter condividere una data certa "molto presto". Per la versione PlayStation del gioco, il cross-platform con Steam e Xbox sarà abilitato al lancio.