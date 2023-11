Xbox Game Pass, novembre 2023: scopriamo i giochi della prima metà del mese per gli abbonati

Proseguono le novità su Xbox Game Pass: scopriamo i nuovi titoli in arrivo nella prima metà di 2023 per gli abbonati al servizio di Microsoft.

La straordinarietà del 2023 si è riflessa anche in un'offerta davvero notevole sul fronte del Game Pass, con una concentrazione di uscite anche in questa seconda metà dell'anno che prosegue nel mese appena iniziato, tornando peraltro su livelli quantitativi d'altri tempi. Il tutto mantenendo anche in alto la qualità. Vediamo dunque quali sono i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di novembre 2023, con l'aggiunta di 8 titoli che ricordano i ritmi forsennati degli aggiornamenti più ricchi visti in passato sul servizio in abbonamento di Microsoft. Diverse novità ulteriori, ma in arrivo più avanti, sono state annunciate nel corso del recente evento di presentazione Xbox Partner Preview, che sembra rappresentare un nuovo format interessante per mostrare trailer e annunci sui giochi terze parti previsti per Xbox, diversi dei quali appartenenti al programma Game Pass. Inoltre ricordiamo che per l'arrivo dei titoli Activision Blizzard ci sarà ancora da attendere qualche mese, probabilmente l'inizio del 2024. Nonostante l'acquisizione sia praticamente in dirittura d'arrivo, a detta di Microsoft l'inserimento dei prodotti richiede comunque un po' di tempo per questioni tecniche e burocratiche e, considerando anche il lungo percorso effettuato dall'operazione, è comprensibile che ci voglia ancora del tempo prima di poter vedere Call of Duty, Diablo e gli altri arrivare nel catalogo, anche per quanto riguarda i giochi più vecchi.

Wartales - Console, PC e Cloud, 1° novembre Wartales è un interessante RPG con elementi strategici Di RPG non ce n'è mai abbastanza, e il principio a quanto pare si applica bene anche a Game Pass: Wartales è stata una delle aggiunte a sorpresa al catalogo di novembre, considerando che non era stato precedentemente annunciato ed è arrivato al lancio nel servizio, per quanto riguarda la versione console. Il titolo è disponibile dallo scorso aprile su PC, ma è giunto su Xbox Series X|S soltanto in questi giorni. Wartales è un gioco di ruolo ad impostazione strategica e con alcuni elementi gestionali, che ci vede guidare un gruppo di mercenari all'interno di varie missioni in un ampio universo medievaleggiante. Con la possibilità di affrontare l'avventura da soli o in multiplayer cooperativo a 4 giocatori, Wartales rappresenta una scelta ideale per chi cerca un RPG piuttosto impegnativo e sfaccettato, che fa leva sugli elementi strategici e sulla tattica nella gestione del campo base. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Wartales.

Thirsty Suitors - Console, PC e Cloud, 2 novembre Thirsty Suitors è composto da uno strano mix di caratteristiche diverse Altro debutto direttamente su Xbox Game Pass è quello di Thirsty Suitors, e si tratta anche di una delle produzioni più strane del mese, per non dire dell'intero anno. Quella sviluppata da Outerloop Games è un'avventura ibrida che mischia elementi action su skateboard, sfide culinarie, combattimenti a turni e pone tutto su una solida base narrativa che parla di superamento dei drammi e riscatto. La pubblicazione è a cura di Annapurna, e già questo dovrebbe bastare a farci mettere sull'attenti, ma gli elementi di base sono davvero troppo curiosi per non destare interesse già anche solo sulla carta: "Combatti i tuoi ex, deludi i tuoi genitori, scopri te stessa" è il motto del gioco, tanto per far capire come ci troviamo di fronte a qualcosa di molto particolare. La storia racconta di Jala, una ragazza piena di problemi, ma anche di risorse inespresse, a quanto pare: attraverso la sua capacità sullo skate, le ricette della madre e il senso del ritmo, dovrà ritrovare sé stessa e superare gli ostacoli della vita. Potete scoprirlo meglio nel nostro provato di Thirsty Suitors.

Dungeons 4 - Console, PC e Cloud, 9 novembre Dungeons 4 ci pone al controllo di un dungeon malvagio Riprendendo uno dei concept più azzeccati, ma meno sfruttati di quella fucina di idee che rispondeva al nome di Bullfrog, Dungeons 4 ricorda il vecchio Dungeon Keeper ribaltando il classico punto di vista degli RPG dungeon crawler e mettendoci nei panni del Male Assoluto, accompagnato dal braccio destro Thayla, nella gestione di un impero malvagio che mischia costruzione e gestione dei dungeon con combattimenti strategici. Il nuovo capitolo prosegue l'evoluzione della serie rimanendo perfettamente in linea con i precedenti, con l'intenzione di mantenere vivo lo spirito classico, ma ampliandone i contenuti, la struttura e le meccaniche. Realmforge Studios propone dunque una simulazione di costruzione e gestione di labirinti malvagi quanto più perfezionata possibile, ma senza rinunciare al particolare stile che caratterizza il franchise, dunque mantenendo lo spirito cinicamente ironico di sempre. Con il supporto della "fidata servitrice", ovvero l'irascibile elfo scuro Thalya, in Dungeons 4 dobbiamo costruire, ampliare e migliorare dungeon in maniera da curare il più possibile la vita e l'attività del covo malvagio, in modo da ospitare varie creature e farle lavorare al meglio.

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - Console, PC e Cloud, 9 novembre Kazuma sta per tornare Ulteriore lancio di notevole calibro su Game Pass, a novembre arriva Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, appartenente alla lunga serie Sega ormai ospite fisso sul servizio in abbonamento di Microsoft. In questo caso si tratta di una sorta di spin-off, anche se la storia è inserita all'interno dell'arco narrativo generale del franchise, precisamente piazzandosi tra gli eventi di Yakuza 6 e Yakuza: Like a Dragon, creando un ponte fra quest'ultimo e il prossimo Like a Dragon: Infinite Wealth. Potrebbe dunque essere un titolo importante per completare il mosaico di storie che caratterizza questa longeva serie da parte di Sega, concentrandosi sul protagonista originale, Kazuma Kiryu, nelle sue avventure tra Osaka e Yokohama nel suo nuovo ruolo di agente segreto. Per chi volesse sapere che fine ha fatto l'eroe originale di Yakuza, Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name è indispensabile per rivederlo in azione e scoprire i retroscena della sua storia. Il gameplay è quello tradizionale, ma ampliato ulteriormente e raffinato dal punto di vista tecnico, dunque imperdibile per tutti i fan.

Wild Hearts - Console, PC e Cloud, 9 novembre Wild Hearts, un terribile kemono in azione Un altro degli arrivi a sorpresa nella lineup di novembre di Game Pass è Wild Hearts, l'action RPG in stile Monster Hunter da parte dell'inedita collaborazione tra EA e Koei Tecmo. Sviluppato da Omega Force, il gioco si è rivelato una proposta veramente interessante, riuscendo a recuperare elementi dalla formula ormai consolidata della serie Capcom ma aggiungendo anche caratteristiche originali e un mondo davvero particolare. Ispirato al Giappone feudale e alla mitologia orientale, in Wild Hearts ci troviamo a combattere enormi e possenti creature mutate chiamate Kemono, dotate di varie abilità e caratteristiche. Per poter lottare contro queste bestie sovrumane, gli umani hanno imparato a raccogliere, incanalare e sfruttare una particolare forma di energia naturale derivante dai karakuri, che possono assumere forme diverse tra meccanismi come armi, trappole e anche veicoli. All'interno di questo strano mondo ci troviamo a dover proteggere la regione di Azuma dai Kemono, con l'aiuto dei vari abitanti del villaggio di Minato. Nel caso non l'abbiate provato in precedenza, il download di Wild Hearts è altamente consigliato almeno per sperimentare la sua peculiare atmosfera.

Spirittea - Console, PC e Cloud, 13 novembre Le terme di Spirittea sono popolate da strane presenze Per l'angolo del gioco indie in pixel art, immancabile in ogni mandata di titoli Game Pass che si rispetti, in questo caso abbiamo a che fare con Spirittea, una scelta peculiare che può risultare particolarmente in linea con lo spirito di Halloween che ancora aleggia nella prima metà di novembre. In questo caso, all'elemento sovrannaturale si aggiunge l'atmosfera nipponica classica, in un misto che ha già dimostrato di essere particolarmente azzeccato. Qui non si tratta proprio di horror, però: lo scopo del gioco è rimettere in sesto un antico impianto termale nella campagna del Giappone e cercare di dare sostegno e riposo a tanti spiritelli che si sentono perduti tra i boschi, le montagne e i paesi della zona. Con l'esaurirsi delle antiche tradizioni, la gente ha smesso di adorare gli spiriti locali e questi sono diventati molesti: il protagonista deve allora cercare di aiutare abitanti e fantasmi vari a risolvere i problemi e far tornare la pace e la prosperità nel villaggio, come spesso accade, in una nuova avventura sandbox a base di tradizioni nipponiche ed ectoplasmi.