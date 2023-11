Call of Duty Modern Warfare 3, una prima lista di oltre 30 armi che troveremo nel gioco

Call of Duty: Modern Warfare 3 ha rivelato l'elenco delle armi per lo slot primario che troveremo nel gioco. Le armi presenti in Call of Duty: Modern Warfare 3 al lancio sono 114 in totale, di cui 37 nuove e 77 provenienti da Call of Duty: Modern Warfare 2. Vediamo una prima lista di armi che potremo trovare nello sparatutto per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, dividendole per categoria.

I fucili d'assalto di Call of Duty: Modern Warfare 3:

SVA 545

MTZ-556

Holger 556

MCW

DG-58

FR 5.56

Ecco invece i fucili da battaglia di Call of Duty: Modern Warfare 3:

BAS-B

Sidewinder

MTZ-762

Passiamo ora ai SMG di Call of Duty: Modern Warfare 3:

Striker

WSP Swarm

AMR9

WSP-9

Rival-9

Striker 9

Per quanto riguarda invece i fucili a pompa di Call of Duty: Modern Warfare 3:

Lockwood 680

Haymaker

Riveter

Vediamo ora gli LMG di Call of Duty: Modern Warfare 3:

Pulemyot 762

DG-58 LSW

Holger 26

Bruen Mk9

TAQ Eradicator

Ecco anche i fucili da tiratore scelto di Call of Duty: Modern Warfare 3:

KVO Enforcer

MCW 6.8

DM56

MTZ Interceptor

Chiudiamo con i fucili da cecchino di Call of Duty: Modern Warfare 3: