Pokémon Scarlatto e Violetto: un Eevee speciale in arrivo con il nuovo Raid Teracristal

The Pokémon Company ha presentato il nuovo evento Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto che avrà inizio questo fine settimana. Questa volta i giocatori dovranno affrontare e catturare un Eevee con caratteristiche particolari per celebrare l'"Eevee Day" una festività nata tra i fan in Giappone nel 2018.

Per la precisione l'evento si svolgerà tra il 17 e il 20 novembre 2023. Al contrario di quelli precedenti, pare che al momento non sia in programma una ripetizione di questo particolare Raid Teracristal, dunque se siete interessati vi conviene assolutamente partecipare.

Come accennato in apertura, i giocatori dovranno affrontare un Eevee nei raid di livello 7 in possesso dell'Emblema della Forza Assoluta e del teratipo fisso Normale. Sarà possibile catturare un singolo esemplare del Pokémon durante l'evento, ma sarà comunque possibile ripetere la sfida quante volte vorrete, nei limiti delle tempistiche dell'evento, per dare una mano agli altri giocatori e mettere le mani sulle ricompense per il completamento.