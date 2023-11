Pokémon: Tiffany lancia una linea di gioielli a tema, con Pikachu da 29.000 dollari

La celebre casa di gioielleria Tiffany & Co. ha lanciato una nuova linea di gioielli dedicata a Pokémon, con vari oggetti di notevole valore tra i quali anche un ciondolo a forma di Pikachu da 29.000 dollari.

Considerando che i Pokémon sono ormai un fenomeno di costume affermato, entrati di diritto nella cultura pop mondiale, non è più di tanto strano che diventino anche soggetti di operazioni di questo tipo: in questo caso Tiffany ha stretto una collaborazione con l'artista Daniel Arsham per la progettazione di vari gioielli a tema.

Si tratta precisamente di vari ciondoli per collane e catenine e ognuno rappresentante un diverso Pokémon: Charmander, Squirtle, Jigglypuff, Cubone, Pikachu e Mew. Le versioni in argento con diamanti costano 1290 dollari l'uno, ma ce n'è uno speciale con Pikachu protagonista, formato da oro a 18 carati e diamanti, che costa 9.900 dollari per quanto riguarda la versione più piccola e ben 29.000 dollari per quella più grande.