Gotham Knights: picco di giocatori più alto al lancio su Xbox Game Pass che su PS Plus

Sembra che la risposta all'arrivo di Gotham Knights sui servizi in abbonamento di Microsoft e Sony sia stata più positiva, con un picco di giocatori più alto su Xbox Game Pass che su PlayStation Plus, relativamente alla quantità di utenti totali su entrambi i servizi.

Come riportato dall'analista Matt Piscatella in base ai dati diffusi da Circana, l'arrivo di Gotham Knights sui servizi in abbonamento ha comportato, in entrambi i casi, un picco di giocatori all'interno del titolo, come è logico aspettarsi, ma questo è stato più alto in ambito Game Pass rispetto a PlayStation Plus.

Gotham Knights ha visto il 6% dei giocatori tracciati da Circana lanciarsi all'interno del gioco appena questo è arrivato all'interno di Xbox Game Pass, mentre su PlayStation Plus la percentuale ha raggiunto il 3%.