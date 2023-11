Dragon's Dogma 2 classificato in Arabia Saudita, presto la data di uscita ai TGA 2023?

Di conseguenza è lecito pensare che anche la data di uscita di Dragon's Dogma 2 potrebbe essere vicina e di conseguenza presto potrebbero arrivare annunci in merito. In tal senso, i The Game Awards 2023 del 7 dicembre rappresentano una vetrina perfetta per un annuncio in pompa magna da parte di Capcom, staremo a vedere.

Come segnalato da Twisted Voxel, la General Authority of Media Regulation locale ha assegnato il rating 18+, svelando tra l'altro questo dettaglio con un post su Twitter | X. Solitamente un gioco viene esaminato e classificato dai vari enti enti specializzati solo quando mancano pochi mesi all'uscita . Ad esempio, ieri Final Fantasy 7 Rebirth è stato aggiunto al database dell'ESRB in vista del debutto nei negozi fissato a fine febbraio.

Dragon's Dogma 2 è stato classificato in Arabia Saudita . Di per sé non si tratta di chissà quale novità sconvolgente, ma suggerisce che la data di uscita potrebbe non essere affatto lontana.

Dragon's Dogma 2 arriverà nei primi mesi del 2024 assieme a un nuovo Monster Hunter?

Per il momento in via ufficiale sappiamo solamente che Dragon's Dogma 2 è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, con il lancio previsto durante un periodo non precisato del 2024, con la pubblicazione dunque che potrebbe avvenire già nei primi mesi dell'anno venturo.

Capcom inoltre ha in programma anche di pubblicare un gioco AAA non ancora annunciato in grado di vendere milioni di copie, molto probabilmente un nuovo Monster Hunter, entro la fine di marzo 2024.