Final Fantasy 7 Rebirth, la classificazione parla di personaggi impalati e dialoghi allusivi

L'ESRB - ovvero l'ente di classificazione USA, simile al nostro PEGI - ha pubblicato la classificazione di Final Fantasy 7 Rebirth, il nuovo gioco di Square Enix in arrivo a febbraio 2024. Tra i vari dettagli emersi dalla presentazione del gioco emerge il fatto che vi saranno personaggio impalati da spade: si parla forse di una certa scena?

Precisamente, l'ESBR segnala la seguente descrizione: "È un gioco di ruolo d'azione in cui i giocatori seguono la storia di un mercenario (Cloud Strife) in missione per salvare il pianeta dal male. I giocatori esplorano paesaggi fantastici, svolgono missioni e combattono contro mostri e soldati in frenetici combattimenti corpo a corpo. I personaggi usano spade, bastoni, pistole e incantesimi per combattere mostri e soldati umani; i combattimenti sono sottolineati da suoni di impatto, grida di dolore ed esplosioni".

Il sito continua: "Gli intermezzi mostrano ulteriori casi di violenza, a volte con schizzi/pozze di sangue: personaggi impalati o tagliati da spade, a volte con effetti al rallentatore; un assassino che lancia una lama rotante contro un bersaglio; personaggi colpiti da soldati".

Non si tratta di novità, visto che è proprio quello che ci aspetteremmo da Final Fantasy 7 Rebirth, sebbene il riferimento all'impalamento non può far pensare a una certa scena che i fan storici (ma probabilmente anche i giocatori più giovani) conoscono bene.