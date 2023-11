Persona 5 Royal cala di prezzo ancora di più per Nintendo Switch, con l'offerta di Amazon

Tramite Amazon Italia è possibile sfruttare un'offerta per Persona 5 Royal in versione Nintendo Switch . Lo sconto segnalato è del 58% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre proposto per questa versione del gioco su Amazon Italia. Il prezzo consigliato è 59.99€.

Persona 5 Royal è la versione "potenziata" di Persona 5. Include ovviamente il gioco base, così come contenuti aggiuntivi come una nuova storia, un nuovo personaggio, oltre 40 oggetti che erano a pagamento con la versione base e anche la traduzione dei testi in italiano, probabilmente l'elemento più importante per molti acquirenti che mal digeriscono l'idea di affrontare un lungo gioco in lingua inglese. Il doppiaggio è invece inglese e giapponese.