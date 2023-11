Final Fantasy 7 Ever Crisis: oltre sette milioni di download su mobile, aspettando il debutto PC

Parliamo di numeri senz'altro buoni e che sono destinati sicuramente a lievitare una volta che sarà disponibile anche la versione PC di Final Fantasy 7: Ever Crisis , confermata recentemente da Square Enix e attualmente in sviluppo.

La conferma è arrivata tramite un post su X | Twitter dell'account ufficiale del gioco, dove inoltre Square Enix ha annunciato che per ringraziare i giocatori regalerà 1.000 Blue Crystal a tutti, una valuta premium molto utile e necessaria per ottenere varie risorse utili.

A poco più di due mesi dal lancio avvenuto a inizio settembre Final Fantasy 7: Ever Crisis ha raggiunto quota sette milioni di download su dispositivi mobile iOS e Android .

Un gacha game che rivive ed espande l'universo di Final Fantasy 7

Per chi non lo sapesse, Final Fantasy 7: Ever Crisis è un gioco di ruolo free-to-play che raccoglie la storia dei numerosi giochi che compongono l'intera saga del settimo capitolo della serie, che vengono raccontate sotto forma di episodi.

Il gioco include varie attività, come quest giornaliere, Summon Quest, dungeon e battaglie co-op, eventi a tempo limitato e missioni della storia, che talvolta svelano alcuni retroscena o approfondiscono determinati temi, come ad esempio il viaggio di Cloud fino a Midgar o il rapporto tra Aerith e sua madre.

Come spiegato nella nostra recensione di Final Fantasy 7: Ever Crisis, non siamo rimasti impressionati da questo gacha game, a causa di una storia fin troppo frammentata, missioni ripetitive e fin troppo semplici, la presenza di numerose e invadenti meccaniche legate alle microtransazioni.