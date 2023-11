Remedy azzera il progetto Vanguard e lo rilancia come 'Kestrel', non sarà più free-to-play

Remedy Entertainment ha aggiornato di recente anche sul futuro di Vanguard, nome identificativo di uno dei progetti in sviluppo presso il team finlandese, che d'ora in poi verrà chiamato Kestrel e che non sarà più free-to-play come precedentemente annunciato, ma a pagamento.

Vanguard era stato annunciato anni fa come uno dei vari progetti in sviluppo presso Remedy, insieme ad Alan Wake 2, il seguito di Control e altri titoli in lavorazione. È basato su una collaborazione con Tencent, che ha finanziato il titolo in questione e sarebbe dovuto essere un multiplayer free-to-play.

A quanto pare, la volatilità generale del mercato dei giochi di questo tipo ha spinto Remedy a rivedere un po' le caratteristiche del progetto, che ora ha cambiato nome e modello di business.