Nintendo Indie World: nuovo showcase annunciato con data e orario

Potrete seguire l'evento in diretta all'orario indicato su YouTube a questo indirizzo o direttamente dal player all'interno di questa notizia. Ovviamente troverete sulle nostre pagine tutte le notizie sui giochi più interessanti presentati per l'occasione.

Stando ai dettagli condivisi dalla compagnia di Kyoto, l'Indie World di domani durerà circa 20 minuti durante i quali ci saranno "notizie, annunci e aggiornamenti sui giochi indipendenti per Nintendo Switch".

Nintendo ha annunciato un nuovo Indie World , l'appuntamento dedicato agli sviluppatori di terze parti indipendenti e ai loro giochi in arrivo su Nintendo Switch . Segnate data e orario sul calendario: lo showcase andrà in onda alle 18:00 italiane di martedì 14 novembre 2023 , ovvero domani.

Sarà la volta buona per Hollow Knight: Silksong?

Solitamente gli Indie World sono la vetrina in cui viene dato spazio a giochi sviluppati da piccoli studi indipendenti ma dal grande carattere. Lo ripetiamo ogni volta, nella speranza che porti bene: in molti sperano di rivedere in azione domani Hollow Knight: Silksong, magari questa volta accompagnato dalla tanto attesa data di uscita.

Come da tradizione vi invitiamo a seguire con l'evento con la nostra redazione sul canale Twitch di Multiplayer.it. Iscrivetevi se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre livestream.