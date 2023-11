Classifica Steam: Call of Duty è primo, seguito da Steam Deck grazie alla svendita dei modelli LCD

Di seguito la classifica al completo del 7 - 14 novembre 2023 , che come al solito ricordiamo è stilata in base ai ricavi e non le unità vendute, senza tenere in considerazione i free-to-play.

Steam Deck avanza, in attesa del lancio della versione OLED

Steam Deck OLED

La settimana scorsa Steam Deck si era classificato ottavo, dunque c'è stata una brusca impennata delle vendite. Il motivo è piuttosto semplice: Valve ha mandato fuori produzione i modelli LCD da 512 e 64GB, con le rimanenze di magazzino attualmente disponibili a prezzo quasi stracciato fino a esaurimento scorte e chiaramente molti giocatori ne hanno approfittato. Probabilmente la prossima settimana il PC e console portatile di Valve conquisterà la vetta grazie al lancio della nuova versione OLED.

Per il resto la classifica include alcuni dei giochi di maggior successo degli ultimi mesi, come Baldur's Gate 3 e EA Sports FC 24, ma anche qualche new entry, nello specifico Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e Risk of Rain Returns, che debutta direttamente in terza posizione.