Capcom: un grosso gioco in programma entro marzo 2024, presto l'annuncio?

Considerando la relativa vicinanza rispetto al lancio, in molti si aspettavano un annuncio durante la Gamescom 2023 di agosto o il Tokyo Game Show di settembre. Come sappiamo così non è stato, suggerendo che forse il progetto era stato rinviato internamente. Tuttavia anche questa seconda ipotesi a è errata.

Non si tratta di un'informazione completamente inedita. Se avete buona memoria probabilmente ricorderete che questo dettaglio era emerso anche nel resoconto finanziario pubblicato lo scorso luglio, dove all'epoca Capcom aveva parlato di un gioco misterioso in grado di vendere milioni di copie .

Nell'ultimo Q&A pubblicato assieme agli ultimi dati per gli azionisti Capcom , la compagnia ha ribadito di avere in programma la pubblicazione di un gioco "maggiore" non ancora annunciato ufficialmente entro la fine dell'anno fiscale, che si concluderà il 31 marzo 2024 .

Un nuovo Monster Hunter per festeggiare il venticinquesimo anniversario?

Capcom è stata imperscrutabile sull'identità del gioco in questione, con il candidato più plausibile a nostro avviso rappresentato da un nuovo Monster Hunter, dato che calza a pennello con il profilo di titolo "maggiore" in grado di "vendere milioni di copie".

L'ultimo esponente della serie hunting game è Monster Hunter Rise, pubblicato su Switch nel 2021 e successivamente approdato anche su PC e console PlayStation e Xbox, il cui supporto con nuovi contenuti è ormai terminato già da diversi mesi. Sappiamo inoltre che al franchise lavorano due team differenti, con quello autore di Monster Hunter World (uscito a inizio 2018) che nel frattempo potrebbe aver ultimato i preparativi per il prossimo gioco, magari giusto in tempo per festeggiare il venticinquesimo anniversario della saga, che guarda caso sarà l'11 marzo 2024.

Detto questo non possiamo escludere a priori anche altre IP di punta di Capcom, come ad esempio Resident Evil e Devil May Cry. Anche in questo caso, non ci resta che attendere per saperlo con certezza.