ChatGPT Voice è disponibile gratuitamente per tutti su iOS e Android

OpenAI ha reso disponibile gratuitamente su iOS e Android la funzione ChatGPT Voice, grazie alla quale sarà possibile interagire con il chatbot tramite la propria voce in maniera completamente naturale.

ChatGPT Voice era stato lanciato alla fine dello scorso settembre in una versione ancora da perfezionare ed esclusivamente per gli iscritti all'abbonamento a pagamento ChatGPT Plus, mentre da ora è disponibile gratuitamente per tutti. Si tratta di una notizia che farà sicuramente felici molti utenti, in particolare quelli che trovano più naturale o più conveniente interagire con il chatbot usando la propria voce da dispositivi mobile.

Al pari di quanto avviene con la chat testuale, è possibile conversare con l'IA con domande e risposte, il tutto facilitato da un linguaggio in italiano quasi per nulla robotico, a dimostrazione degli importanti progressi fatti da OpenAI.

Per avviare una conversazione con ChatGPT Voice basta aprire l'app e pigiare sull'icona delle cuffie. A questo punto è tutto come al solito: potrete fare (quasi) qualsiasi domanda, ascoltare la risposta e scegliere se proseguire o meno la conversazione.