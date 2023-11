Zenless Zone Zero: annunciata la data della closed beta, iscrizioni ancora aperte

Hoyoverse ha svelato la data di inizio della seconda closed beta di Zenless Zone Zero, il nuovo action free-to-play realizzato dalla casa autrice di Genshin Impact e Honkai: Star Rail.

L'apertura dell'Equalizing Test Server su PC, iOS e Android in realtà avverrà tra poche ore, per la precisione a partire dalle 04:00 italiane di domani, 24 novembre 2023. Al momento non è stata ancora annunciata una data esatta per la fine della closed beta. Nel frattempo le registrazioni sono ancora aperte a questo indirizzo, nel caso siate interessati.

Se verrete selezionati fate particolarmente attenzione con quale piattaforma avvierete il client della beta. Infatti, il test verrà legato al primo dispositivo collegato e da quel momento in poi potrete usare solo quello, pena il ban per tutta la durata dei test.