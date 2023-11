PICO 4 da 128 GB con tre giochi inclusi a un ottimo prezzo su Amazon per il Black Friday

Oggi è ufficialmente il Black Friday 2023. Amazon Italia è nel pieno della sua fase di promozioni e sconti e, con l'arrivo del Venerdì Nero, le offerte piovono da tutte le parti. Abbiamo già visto, nell'ultima settimana, tantissimi prodotti a un prezzo più che interessante e anche oggi le cose non cambiano. Ad esempio, possiamo trovare PICO 4 da 128 GB + Holiday Bundle. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è di 100€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 429€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

PICO 4 è un visore VR all in one che non richiede un PC per essere utilizzato. Questo bundle ora in offerta include anche Arizona Sunshine 2, Green Helle VR e Warplanes Battles over Pacific. Si tratta di un visore leggero (meno di 300 grammi) e con due schermi Fast-LCD da 2,56 pollici con una visione a 105°.PICO 4 supporta la regolazione della distanza inter-pupillare 62-72 mm.