Sono passati già tre anni dall'uscita di PlayStation 5. Che siate riusciti ad acquistarla al lancio o che siate diventati da poco possessori di una console nuova fiammante, una cosa che dovete assolutamente sapere è come pulire PS5. Sì perché, al di là del fattore estetico, ovvero evitare di vedere le scocche di un colore diverso da quello di cui dovrebbero essere, una corretta manutenzione della console PlayStation di attuale generazione è imprescindibile per garantirne a lungo il corretto funzionamento. In questa guida, valida tanto per il modello con disco che per quello All Digital (per la Slim magari ci torneremo più avanti, ma il processo sarà simile), vi mostreremo quindi sia come pulire PS5 senza invalidare la garanzia, sia come procedere a una pulizia più approfondita nel caso in cui siano già passati due anni (e due mesi) dall'acquisto della vostra macchina da gioco. Va da sé che la procedura richiede una certa manualità e la giusta attrezzatura: noi di Multiplayer.it non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni derivati dal processo, che se non eseguito correttamente presenta una certa dose di rischi. E mi raccomando: non soffiate su nessun componente della console, in nessuna fase della procedura di pulizia. Sappiamo bene che la tentazione sarà irresistibile ma non fatelo: la vostra saliva non fa bene a PS5 (e no, nemmeno alle cartucce del NES). Chiarito questo non ci resta che armarci di tanta pazienza, spegnere la console, rimuovere tutti i cavi e procedere a smontare il primo pezzo di PS5: le vele.

Pulizia esterna (senza smontare la PS5) Pulire PS5 dalla polvere senza smontare le vele è possibile solo con un panno umido Oltre alla pulizia esterna con un panno, che può essere utile a livello estetico o per evitare accumuli di polvere già nelle prime ore di vita della console, il primo livello di pulizia di PS5 è quello più semplice e richiede infatti la rimozione solo di un elemento (due se si vuole essere più meticolosi), le vele appunto. Il processo per smontarle è lo stesso e non invalida la garanzia. Per prima cosa si deve rimuovere lo stand: con la console in orizzontale è sufficiente tirarlo verso di sé partendo dal retro di PS5, assicurandosi che la console non cada; con la macchina in verticale, invece, bisogna prima capovolgere sull'asse verticale PS5, rimuovere la vite da 26,5 mm con un cacciavite a taglio o una moneta, riporre la vite nell'apposito vano e mettere lo stand da parte. Per rimuovere lo stand di PS5 potete aiutarvi con una monetina Fatto questo si procede a rimuovere la prima vela, quella con il logo PlayStation in alto per capirci: per farlo si deve sollevare l'angolo con il logo e poi far scorrere la cover verso la parte inferiore della macchina. Siate delicati, mi raccomando, se non volete rigare la scocca nei punti di aggancio (che comunque difficilmente ne usciranno indenni). La posizione delle mani per rimuovere la prima vela di PS5 A questo punto non vi resta che individuare i due vani cattura polvere e usare un'aspirapolvere con becco stretto per rimuovere il grosso della sporcizia. Sono abbastanza semplici da scorgere, perché sono decisamente più grandi dei fori per le viti: uno si trova in corrispondenza dalla porta USB-C frontale, ed ha la forma di un trapezio; l'altro, un triangolo capovolto, è nella parte bassa, al centro. I vani cattura polvere di PS5 Potete completare la pulizia rimuovendo anche la vela sull'altro lato (il processo è identico, l'angolo da sollevare in questo caso è sempre quello alto, sul lato del posteriore): per pulire le due cover e la scocca interna della console usate un panno antistatico, per le griglie di aerazione possono andare bene un pennellino o uno spazzolino. Potete pulire la parte interna delle vele con un panno antistatico Se volete fermarvi qui, rimontate tutto seguendo il procedimento inverso e la vostra manutenzione base di PS5 sarà completa. Se invece volete procedere a una pulizia più profonda, perché magari avete notato problemi di surriscaldamento o semplicemente soffrite di rupofobia come il capitano Levi, passate ai paragrafi successivi. Scherzi a parte, il passaggio che segue è ancora piuttosto semplice e non invalida la garanzia, quindi vi consigliamo di seguirlo.

Pulizia della ventola di PS5 Usate un plettro per rimuovere la presa di aereazione che blocca la ventola di PS5 Se dopo aver smontato le vele pensate anche di pulire la ventola di PS5, dovrete armarvi di un plettro rigido e di un cacciavite con punta T8 (torx). Prima di tutto, infatti, dovrete rimuovere la griglia superiore sul lato secondario della console, quello opposto ai vani cattura polvere usati in precedenza. Inserite il plettro tra la griglia e la parte lucida di PS5, fatelo scorrere pian piano lungo la sua linea e in men che non si dica dovrebbe togliersi. Fate attenzione alla lunghezza delle viti che bloccano la ventola di PS5 A quel punto potrete rimuovere facilmente le 4 viti che trattengono la ventola, ma fate attenzione: due sono di dimensioni diverse dalle altre, quindi segnatevi dove si trovavano (la più lunga va nel foro più in alto a destra, la più corta in quello in alto a sinistra, in corrispondenza della curva del frontale). Rimosse le viti, togliete la griglia metallica di protezione, ma aspettate ancora a prendere la ventola: prima dovrete scollegarla, andando a sollevare con un dito il sottile pannello di plastica nera che vedete in corrispondenza dei suoi cavi. La colla farà pochissima resistenza e dovrebbe mantenere la presa quando deciderete di ricollocarlo al suo posto. In questa fase, tra l'altro, non serve rimuovere del tutto il pannello, quindi potete sollevarlo quanto basta a scollegare i cavi delicatamente tirando leggermente dalla base con due dita. Per rimuovere la ventola di PS5 è sufficiente sollevare il pannello nero di plastica in questo modo Se avete fatto tutto giusto, ora potete rimuovere la ventola. Pulitela accuratamente con un pennello morbido o uno spazzolino. Potete anche usare lo stesso pennello per raccogliere la polvere dalle parti visibili del dissipatore, anche se la superficie più grande dello stesso rimarrà inaccessibile. Potete pulire la ventola di PS5 anche con uno spazzolino da denti Se non volete invalidare la garanzia non potete fare di più. Rimontate la ventola con attenzione seguendo il processo inverso, date un'ultima pulita a scocca e vele e rimettete tutto a posto.

Pulizia interna di PS5 Questo è l'adesivo che, una volta rimosso, invaliderà l'eventuale garanzia residua di PS5 Se dopo aver smontato la ventola volete proseguire con la pulizia interna di PS5, quella più lunga e "pericolosa", vi suggeriamo prima di dare una letta a tutto il procedimento per capire se valga la pena correre il rischio. Lo ripetiamo ancora una volta: non ci prendiamo responsabilità in caso di danni e ricordate che da qui in poi andremo a invalidare la garanzia . Inoltre rimontare tutto potrebbe essere un po' più impegnativo. Se avete deciso di proseguire, ci sono due passaggi preliminari da seguire prima di rimuovere le 11 viti che tengono insieme la scocca sul lato dal quale abbiamo tolto la ventola: sollevare con un cacciavite a stella N0 il pannello di metallo a protezione dell'alloggio per l'SSD aggiuntivo; sollevare di nuovo il pannello di plastica nero per scollegare in due punti gli ultimi cavi. Questo è il pannello di metallo a protezione dell'eventuale SSD aggiuntivo di PS5 Fatto questo potete armarvi dello stesso cacciavite T8 di prima e prendere tutte le 11 viti nere di cui abbiamo parlato poco fa. Non vanno invece rimosse le viti a stella argentate del lettore Blu-ray. Anche in questo caso segnatevi con attenzione la posizione di tutte le viti rimosse, perché molte sono di misura diversa: agli angoli alla base ci sono due viti più lunghe, e in mezzo a loro si trova una vite cortissima di color argento; in più 2 viti sono leggermente diverse dalle altre, sono quelle in corrispondenza dei triangoli vuoti. A questo punto la scocca dovrebbe sollevarsi facilmente, ma proseguite comunque con cautela e se notate una resistenza controllate di nuovo di aver tolto le 11 viti corrette. La scocca in plastica di PS5 è tenuta insieme da 11 viti T8 Procediamo ora a scollegare le varie periferiche del case dalla scheda madre: LED, modulo WiFi e pannello di controllo per tasti eject e power. Qui tenete a mente che i cavi neri andranno poi ricollegati in corrispondenza dei pin RB e FB, quelli bianchi su RW e FW. Non dimenticate nemmeno di liberare i cavi sollevando delicatamente il nastro adesivo bianco senza romperlo. Per liberare il lettore Blu-ray, invece, premete leggermente sulla parte argentata del connettore in basso. Ricordatevi di scollegare tutte le periferiche del case di PS5 Attenti alla posizione sulla scheda madre di PS5 di questi cavi bianchi e neri Fatto tutto passiamo ora a rimuovere le 41 viti argentate che tengono collegata alla scheda madre alla placca di dissipazione: vanno tolte tutte tranne le due inserite direttamente nella parte verde. Ruotate la console per rimuovere le ultime due viti dall'altro lato, poi rigirate ancora PS5 per togliere l'ultima vite nera nella parte bassa. A questo punto la placca di metallo dovrebbe staccarsi con un po' di pressione, l'unica accortezza è quella di non fare troppa forza: c'è infatti della pasta termica sui vari elementi della scheda madre e una rimozione troppo brusca potrebbe portarvi a sporcare parti che non andrebbero sporcate. La placca di metallo della scheda madre di PS5 ha tantissime viti da rimuovere Scolleghiamo ora le porte USB frontali, sempre facendo pressione sulla linguetta argentata per liberare il connettore, e finalmente ci siamo: basterà sollevare il blocco della scheda madre e ruotarlo, sempre facendo attenzione alla pasta termica, per vedere finalmente gli elementi di dissipazione principali. Ricordatevi di scollegare le porte USB frontali prima di sollevare il blocco principale di componenti di PS5 Possiamo quindi ora passare alla pulizia vera e propria, avendo cura di non adagiare sul piano di appoggio la placca di metallo e il blocco della scheda madre dal lato della pasta termica. Puliamo le parti in plastica accuratamente con un panno antistatico, mentre per le alette degli elementi di dissipazione affidiamoci al solito pennello o allo spazzolino da denti. La pulizia di questi elementi deve essere delicata, per evitare di piegare il metallo, di suo molto malleabile. Date attenzioni anche alle prese d'aria della power unit: è una delle parti che più spesso causa problemi di surriscaldamento, quindi assicuratevi che non ci sia polvere. Se c'è, pulitela con il solito spazzolino/pennello. Terminata la pulizia potete rimettere tutto insieme seguendo il procedimento inverso.

Pulizia del controller PS5 DualSense Siate sempre molto delicati nella pulizia dei vari elementi di PS5 Per terminare il lavoro potete anche pensare di pulire il controller Dualsense. Come in ogni controller, infatti, lo sporco potrebbe causare il malfunzionamento di alcuni tasti. Per pulire il pad di PS5 valgono più o meno le stesse regole viste per ogni altro controller. La prima tappa è usare un panno umido, senza detersivi o saponi, per una prima detersione. Volendo possiamo aggiungere piccole quantità di alcol isopropilico con l'ausilio di un cotton fioc. Si passa poi alla pulizia delle fessure ed intersezioni presenti sul controller con alcuni stuzzicadenti, facendo passare la punta proprio all'interno delle intersezioni. Per una pulizia più profonda, infine, si può usare un altro cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico per rimuovere polvere e sporco da levette, tasti, e porte di ingresso del caricabatterie e del jack per le cuffiette. Tutto il processo va eseguito delicatamente, senza spingere il cotton fioc troppo in profondità per non rovinare i contatti elettrici. Rimuovete la parte mobile delle "corna" del Dualsense PS5 per una pulizia più profonda A differenza di altri controller, però, il Dualsense di PS5 permette un ulteriore grado di pulizia: rimuovendo la parte mobile delle corna, quella di colore diverso dal resto, si possono infatti pulire meglio le levette analogiche e alcune fessure con il solito cotton fioc imbevuto di alcol. Per rimuoverlo possiamo usare lo stesso plettro usato per rimuovere le griglie di PS5, partendo dagli angoli e proseguendo verso il centro.

Ogni quanto pulire la PS5 Non ci sono regole precise su ogni quanto pulire PS5 Non ci sono regole precise quando si parla di pulizia della console PS5. La pulizia esterna può essere eseguita ogni 3-6 mesi, oppure quando necessario in base alla quantità di sporco. Per quella interna, invece, è molto a discrezione dell'utente: se la console funziona perfettamente, una pulizia annuale della ventola e dei vani raccogli polvere è più che sufficiente. Se invece PlayStation 5 si riscalda molto allora ha senso procedere alla pulizia approfondita, in particolar modo se avete animali domestici in casa. Ricordate però sempre le avvertenze: la pulizia interna approfondita invalida la garanzia; le viti possono avere dimensioni e forma differenti, quindi non dimenticate di catalogarle correttamente e di procurarvi uno schema del loro collocamento; la pasta termica della placca metallica di dissipazione non deve sporcare la scheda madre in punti diversi da quelli dove è stata posizionata originalmente.

Come pulire la cache di PS5 Cliccate su Svuota cache per liberare memoria su PS5 Ma visto che siamo in tema di pulizia, parliamo anche di come pulire la cache di PS5. Come tutte le macchine da gioco, infatti, anche PlayStation 5 salva spesso dati temporanei e altri dati. Col tempo, però, questi dati si accumulano, si corrompono e possono causare problemi di connettività, blocchi o problemi a caricare i salvataggi. Per risolvere questi problemi, il primo passo è quindi quello di provare a liberare la cache della console. Per farlo bisogna prima spegnere completamente PS5. Fatto questo, teniamo premuto il tasto di accensione fino a quando non arriva un secondo "bip", in circa 7 secondi. Colleghiamo il controller usando il cavo USB e premiamo il tasto PS sul controller. Selezionano Svuota cache e Ricostruisci Database, quindi andiamo su Svuota cache software di sistema e selezioniamo OK. PlayStation 5 si riavvierà una volta che la cache sarà vuota.