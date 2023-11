Jurassic World Evolution 2: Cretaceous Predator Pack in arrivo, con 4 nuovi dinosauri

Jurassic World Evolution 2, come dice il suo nome stesso, continua ad evolversi e lo fa con l'arrivo del Cretaceous Predator Pack in grado di aggiungere altri quattro nuovi dinosauri alla collezione, oltre all'Update 8, in arrivo il 30 novembre 2023.

Frontier Developments continua dunque ad arricchire di contenuti la sua simulazione di costruzione e gestione di parco tematico preistorico, con il lancio del DLC Cretaceous Predator Pack, incentrato chiaramente sui predatori del periodo Cretaceo.

Il DLC arriverà insieme all'Update 8 per Jurassic World Evolution 2, una patch piuttosto sostanziosa e ovviamente gratuita, in grado di migliorare e modificare vari aspetti del gioco con effetti visibili per tutti, oltre al contenuto aggiuntivo a pagamento.