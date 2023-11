Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, Capcom ha inserito il discusso sistema Denuvo su PC

Il software in questione viene spesso applicato dalle compagnie ai titoli di nuova uscita su PC e dovrebbe servire a proteggerli dalla possibilità di effettuare copie ed essere dunque distribuiti in maniera illegale.

Non c'è stato alcun annuncio ufficiale al riguardo, ma la presenza di Denuvo è stata trovata all'interno del riferimento di un recente update per il gioco riportato da SteamDB , cosa che dovrebbe rappresentare una fonte piuttosto affidabile.

Le polemiche su Denuvo

Apollo Justice in azione

Il problema è che si tratta di un software che pare avere influssi negativi sul carico di lavoro dei sistemi, portando a un appesantimento generale e anche a problemi nelle performance, sebbene non vi siano prove certe sull'impatto negativo.

Fatto sta che gli utenti PC portano avanti da anni questa lotta contro Denuvo, perché di fatto tende a peggiorare la vita dei giocatori che acquistano in effetti il software originale al lancio. D'altronde non mancano rilevazioni e testimonianze a favore della tesi per cui il sistema di sicurezza porti a un peggioramento generale delle performance.

Tanto è vero che, spesso, le software house decidono poi di rimuoverlo una volta passata la finestra di lancio, anche perché spesso è in tale periodo temporale che si concentra il maggiore senso per l'utilizzo di un software del genere. Di Apollo Justice: Ace Attorney abbiamo visto data di uscita e nuovo trailer dal Tokyo Game Show 2023.