Banishers Ghost of New Eden: svelata la Collector's Edition, include una statuetta modulare

Focus Entertainment e gli sviluppatori di Don't Nod hanno annunciato la Collector's Edition di Banishers: Ghosts of New Eden, un'edizione venduta a 199,99 euro chiaramente pensata per i collezionisti e che tra i vari extra include una statuetta modulare raffigurante i due protagonisti, Rosso e Antea.

Come possiamo vedere nel trailer qui sotto, questa edizione include un artbook da 128 pagine, una replica dei due anelli indossati dai protagonisti, il DLC Wanderer Set e il gioco in versione fisica per PS5 / Xbox Series X|S o in digitale su PC.

Il pezzo forte è rappresentato tuttavia dalla sopracitata statuetta modulare. Alta 24cm, la scultura raffigura Altea e Rosso e offre la possibilità di trasformarla in due statuette separate, una per protagonista. Inoltre, è possibile scegliere tra due set di mani differenti, a seconda della posa preferita.

Se siete interessati, potrete acquistare la Collector's Edition di Banishers: Ghosts of New Eden sullo store ufficiale di Focus Entertainment a questo indirizzo. Riepiloghiamo nel dettaglio i contenuti: