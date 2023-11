Forza Motorsport: DLSS 3 Frame Generation attivato su PC attraverso una mod

Forza Motorsport su PC ottiene una nuova e interessante mod che introduce la possibilità di utilizzare il Frame Generation di NVIDIA DLSS 3, oltre ad applicare ulteriori aggiustamenti alla grafica della simulazione di guida di Turn 10.

Curiosamente, la mod sviluppata da "other2w" e scaricabile a questo indirizzo su Nexus Mods sembra attivare un'opzione che è già presente in Forza Motorsport su PC, ma rimasta nascosta al pubblico, per il momento. Il supporto per DLSS 3 con applicazione della tecnica di Frame Generation sembra infatti che sia già presente all'interno del gioco, ma non è normalmente accessibile.

In sostanza, modificando alcuni file DLL originali con altri modificati dal modder, viene inserita l'opzione ed è possibile utilizzare il Frame Generation con le schede video NVIDA della famiglia GeForce RTX 40.