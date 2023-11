Yakuza e Persona potrebbero arrivare su sistemi mobile, presto un crossover tra Sonic e Angry Birds

Utsumi ha parlato soprattutto dei progetti mobile di SEGA, naturale considerando il contesto in cui si è espresso, ma ha accennato anche a dei giochi di Rovio in arrivo su PC e console.

Sonic e Angry Birds insieme?

Per quanto riguarda il crossover tra Sonic e Angry Birds, Utsumi ha scherzato sul fatto che le due serie stiano avendo "un appuntamento". In cosa si possa tradurre a livello videoludico è difficile dirlo.

In ambito mobile i progetti di SEGA sono comunque molto ampi. I progetti relativi alla recente acquisizione di Rovio riguardano l'espansione in quello che attualmente è il mercato dei videogiochi più redditizio in assoluto, come facilmente intuibile al momento dell'annuncio dell'affare, dove faranno il loro debutto anche delle proprietà intellettuali della compagnia solitamente lanciate su PC e console.

Utsumi: "Attualmente, SEGA e Rovio stanno lavorando a dei nuovi giochi mobile basati sulle nostre proprietà intellettuali... ma Sonic non è l'unica proprietà intellettuale che beneficerà dell'espansione in ambito mobile. Potenzialmente farà da apripista ad altre proprietà intellettuali chiave di SEGA, come Yakuza e Persona."

Insomma, SEGA vuole fare sul serio sul mercato mobile e per farlo ha seguito la stessa strada di altri editori, acquisendo una compagnia con già un vasto know-how del campo.