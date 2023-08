SEGA ha finalizzato l'acquisizione di Rovio

Negli ultimi anni SEGA ha lanciato molti giochi mobile, tra free-to-play, titoli per l'abbonamento Apple Arcade e giochi per Netflix.

L'editore giapponese SEGA ha annunciato di aver finalizzato l'acquisizione dello studio mobile Rovio per 776 milioni di dollari, o 706 milioni di euro. L'obiettivo dichiarato è quello di espandere la sua attività nel settore mobile, grazie al know-how della compagnia degli Angry Birds.

Un crossover è possibile?

L'annuncio non svela nulla sui progetti futuri delle due compagnie, limitandosi a parlare di "nuove ed eccitanti avventure", ma il sogno di un minigioco degli Angry Birds in uno Yakuza si fa sempre più concreto, così come quello di un crossover tra Sonic e gli Angry Birds.

Ovviamente le possibilità sono tantissime in ambito mobile, considerando la quantità di proprietà intellettuali in mano a SEGA, quindi siamo curiosissimi di sapere cosa ci riserva il futuro dopo questa acquisizione.